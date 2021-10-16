Hem ‘tarihi' hem ‘hayati' dönüşüm

Bursa'nın UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan en önemli alanlarından biri olan, Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi'ni çevreleyen beton yığınlarından biri daha ortadan kaldırıldı.

Saniyeler içinde çöken binanın yıkımını izleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, “Biz sadece hanlar bölgesinin siluetini bozan kötü binaları ortadan kaldırmıyoruz. Aynı zamanda binaların ne kadar çürük olduğu görülüyor. Çok sağlıklı bir kentsel dönüyüm yaptığımız da ortada” dedi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nce hazırlanan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından da desteklenen Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi Çarşıbaşı Kentsel Tasarım Projesi'nde yıkım çalışmaları hızla devam ediyor. Geçtiğimiz yıl Ağustos ayında Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un da katıldığı törenle Kızılay binasının yıkımıyla başlayan süreç, Merkez Bankası binası, Pirinç Han'ın arkasındaki türbenin etrafını saran 15 dükkân, iç kısımdaki 4 bina ve ana cadde üzerindeki 2 binanın yıkımıyla devam etti. Daha önce Cemal Nadir Caddesi üzerinden görülmeyen Ulu Cami ve hanlar, yıkımların ardından tüm ihtişamıyla ortayla çıkarken, caddeye cepheli 240 metrekare taban alanlı 7 katlı bir bina daha yıkıldı. İş makinesinin birkaç dokunuşuyla toz bulutu eşliğinde bina yerle bir olurken, bugüne kadar 28 binanın yıkımıyla yaklaşık 3500 metrekare alan ortaya çıkmış oldu.

Tarih gün yüzüne çıkıyor

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da kentin tarihi siluetini ortaya çıkaracak proje kapsamında yapılan son yıkımı yerinde izledi. Bursa'da tarihi gün yüzüne çıkarma çalışmalarının devam ettiğini ifade eden Başkan Aktaş, “Osmanlının çınarı Bursa tarihi değerleriyle tekrar ayağa kalkıyor. Hanlar bölgesi 14. Yüzyılda başlanıp, 16. Yüzyılda mütekamil hale gelen için han, bedesten çarşı, Uucami ve camiler, alışveriş mekanları, türbe ve okullarıyla 480 dönümlük alanda yaşanılası bir alandır. Bursa'nın Osmanlı'nın kurulduğu, eski şehir diye tabir ettiğimiz bu alanı ihya çalışmaları, hızlı bir şekilde devam ediyor. Daha önce duyurduğumuz proje gereği, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un destekleriyle bir taraftan kamulaştırma çalışmaları devam ederken, normal hayat akamete uğramadan yıkımları gerçekleştiriyoruz. Emeği geçen herkese çok teşekkür ederim” dedi.

Kızılay, İş-Kur ve Merkez Bankası Binasının yıkımıyla başlayan sürecin hızla devam ettiğini kaydeden Başkan Aktaş, “Şimdi artık kamulaştırdığımız kişilere ait binalarla devam ediyoruz. Ekipler bu hafta 5 katlı ve 7 katlı 2 binayı daha yıktılar. Diğer yıkımlar da kısa sürede gerçekleşecek. Biz sadece hanlar bölgesinin siluetini bozan kötü binaları ortaya çıkarmadık. İnanın insanlara çok büyük iyilik yaptığımızı düşünüyorum. Yıkım esnasını görmüş olsalar, birkaç kolona dokunulduğunda binaların bir peynir kalıbı gibi nasıl yıkıldığını anlayacaklar. Bizden binaları, kat kat yıkalım gibi bir talepte bulunulmuştu. Ancak binanın birkaç köşesine ellediğinizde binaların yerle bir olduğunu görüyoruz. Bitişik nizam binalar olmasa, ufak bir depremde ayakta kalması mümkün değil. Çok sağlıklı bir kentsel dönüşüm yaptığımız ortadadır” dedi.

Bugüne kadar 28 bina yıkarak 3 bin 600 metrekarelik bir alan ortaya çıkardıklarını vurgulayan Başkan Aktaş, “Ulucami'ye kadar alanı komple ortaya çıkarmış olacağız. Modern, gelişen, sanayileşen bir Bursa var. Ama Osmanlı'ya başkentlik etmiş Bursa'yı tarihiyle de ayağa kaldırma devam ediyoruz” diye konuştu.