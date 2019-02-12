Hem terzi hem yazar

Bursa'nın Mudanya ilçesindeki dükkanında kitapçılık ve terzilik yapan Abdurrahman Adıyan, aynı zamanda yetenekli bir yazar.

Kendisindeki okuma aşkını anlatan Adıyan, "1964 doğumluyum. Lise yıllarımdan beri edebiyata ilgim var Okuma sevdası beni lise yıllarımda tuttu. O gün bu gündür okur dururum. Sanırım bu ömrümün sonuna dek de sürecek, sürmesinide isterim. Okumanın insana kazandırdığı birçok güzel yönler var. Hele şiir, şiir insanın dilini ve gönlünü inceltir, estetik katar. Naif ve ince ruhlu olmamızı sağlar. Her bir kitap apayrı bir dünyadır" dedi.

Okumanın yanı sıra yazarlığından da bahseden Adıyan "Yazı Yaradanın bize armağan ettiği bir mücevher. Şu ana dek yayınlanmış 10 kitabım oldu. bunların dördü şiir, üçü deneme, biri inceleme-derleme, biri gezi-seyahat ve bir de çocuk edebiyatı üzerine bir masal kitabım var" diye konuştu.