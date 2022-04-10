İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Hem tünek, hem de yem deposu

Mudanya Halitpaşa Mahallesinde bulunan Samanyolu parkındaki ağaçlarda tünek şeklindeki yem depoları çevrede oturanların ilgisini çekti.


Mahallenin çocukları bodur ağaçlara kendi elleriyle yaptıkları tüneklerde aynı zamanda kuşlar karınlarını doyuruyor. İpin ucuna bağlanmış rulo kartonların üzerine sürülen tatlı ve üzerine yapıştırılmış kuş yemlerinden meydana geliyor. Bodur ağaçların dallarına asılan rulolara kuşlar rağbet ederek iki günde bitirdi.


Hayvan sevgisinin tezahürü olan bu girişimci çocukları tebrik eden çevredeki komşular kendilerinden yardım isterlerse seve seve yardım edeceklerini söyledi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.