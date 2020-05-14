Hemşirelere nazik kutlama

Uludağ Koleji Genel Koordinatörü Ergün Özçelik ve beraberindeki okul yöneticileri, Özel Hayat Hastanesi'nde görev yapan hemşirelerin Hemşireler Günü'nü kutladı.

Uludağ Koleji yetkilileri, 12-18 Mayıs Hemşireler Haftası nedeniyle Özel Hayat Hastanesi'ndeki görevli hemşirelere karanfil takdim etti. Hastane Başhekimi Uzm.Dr. Fatih Özkul, Hastane Başhemşiresi Gülşen Tutarlı, hemşireler ve hastane çalışanlarla bir araya gelen okul yöneticileri, hemşirelerin 12 Mayıs Hemşireler Günü'nü kutladı.

Kutlama ve karanfil dağıtımı sonrası açıklamalarda bulunan Özel Hayat Hastanesi Başhekimi Uzm.Dr. Fatih Özkul, “Hemşirelerimiz her zaman fedakarca ve cefakarca çalışıyorlar. Bugün de Uludağ Koleji yetkilileri hemşirelerimizin Hemşireler Günü'nü kutlamak üzere hastanemizi ziyaret ettiler. Nazik ve ince davranışlarından dolayı okul yetkililerimize teşekkür ediyorum. Bu anlamlı günde hemşirelerimizi unutmadıkları için sağ olsunlar” dedi.

Uludağ Koleji Genel Koordinatörü Ergün Özçelik de Başhekim Dr. Fatih Özkul ve Başhemşire Gülşen Tutarlı nezdinde hemşirelerin Hemşireler Günü'nü kutladı ve tüm çalışanlara çalışmalarında kolaylıklar diledi.