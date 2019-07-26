Hentbolda imzalar atıldı

Nilüfer Belediyesi Erkek Hentbol Takımı Beşiktaş Mogaz'dan sağ kanatta oyun kurucu olarak görev yapan Ömer Mercan'ı transfer etti. Mavi yeşil beyazlı ekip, altyapıdan da kaleci Mustafa Şentürk ile profesyonel sözleşme imzaladı.

Hentbol Erkekler Süper Ligi'nde mücadele eden Nilüfer Belediyespor, transferlerine devam ediyor. Transfer döneminin hızlı ekiplerinden Nilüfer Belediyespor son olarak, geçen sezon Beykoz Belediye Spor Kulübü'nde kiralık olarak forma giyen Beşiktaş Mogaz'ın oyuncusu Ömer Mercan'ı transfer etti. 1997 doğumlu olan başarılı sporcu, sağ kanatta oyun kurucu olarak görev yapıyor.

Mavi yeşil beyazlı ekip, altyapıda başarısıyla dikkat çeken kaleci Mustafa Şentürk'ü A Takım'a alarak profesyonel sözleşme imzaladı.