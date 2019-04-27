Hep birlikte şiddete ‘dur' diyelim

‘28 Nisan Sağlıkçıya Şiddete Hayır Günü' dolayısıyla açıklama yapan VM Medical Park Bursa Hastanesi Genel Müdürü Metin Arslan, “Mesleğe saygı, empati ve iyi niyet olmadan sağlıklı bir hizmetin verilmesi söz konusu olamaz. Kurumumuza başvuran hastaların en iyi hizmeti alarak sağlıklarına kavuşmaları asıl gayemiz. Teşhis ve tedavi için hastanemize başvuran her hastanın, hangi haklara sahip olduklarını gerek yazılı, gerek sözlü olarak iletiyoruz. Bu konuda hasta veya yakını, haklar konusunda istediği zaman istediği bilgiye erişebilme imkânına sahip. Bu şuurla hareket ederken hekimler başta olmak üzere tüm sağlık çalışanlarının hizmet verirken güvende olması da aynı şekilde çok önemli. Sağlık çalışanlarının zamanla yarışırken ne denli önemli hizmetler verdiğini unutmadan empati ve iyi niyetle sağlam bir ilişki zinciri oluşturmalıyız” diye konuştu.

Sağlıkçıya şiddete son verilmesi konusunda yapılan girişimleri önemli bulduklarını ifade eden VM Medical Park Bursa Hastanesi Başhekimi Dr. Öğr. Üyesi Murat Saylık da, üzücü vak'aların tekrarlanmamasını temenni ettiklerini belirterek şunları söyledi:

“Bizler hekimler olarak, bütün sağlık çalışanlarıyla birlikte insan sevgisini ilke edinerek hizmet veriyoruz. Tek gayesi insana hizmet etmek olan sağlık çalışanlarına yönelik saldırılar ve saldırı girişimleri çok üzücü. Bundan sonra bu vahim olayların tekrarlanmamasını temenni ediyoruz. Toplum olarak sağlıkta ve hayatın her alanında şiddet konusunu kanıksamaktan uzak durmalıyız”.