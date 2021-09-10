Her 40 saniyede bir kişi intihar ediyor

Fevzi Yavuzyılmaz, Dünya İntiharı Önleme Günü dolayısıyla açıklamalarda bulundu.

Uluslararası İntiharı Önleme Gününün bu yıl sloganının “Harekete geç, umut ol” olduğunu belirten Dr. Fevzi Yavuzyılmaz, intiharın her yaştan insan için en önemli 20 ölüm sebebi arasında olduğunu, yapılan istatistiklere göre her 40 saniyede bir kişinin intihar ettiğini söyledi. İntiharın hayatı sonlandıran bir tehdit olmasına rağmen, önlenebilir bir halk sağlığı meselesi olduğunun altını çizen Sağlık Müdürü Fevzi Yavuzyılmaz, intihara meyilli kimselerin yardım almalarını kolaylaştırmak için toplumda bu konudaki hassasiyetin artırılması gerektiğini ifade etti.

Ailelerin, eğitimcilerin, sağlık personellerinin ve bütün toplumun intihar riskini tanımasına yönelik eğitim çalışmalarının yaygınlaştırılması gerektiğini dile getiren Fevzi Yavuzyılmaz sözlerine şöyle devam etti:

"İntiharın işaretleri olarak karşımıza çıkan bazı ip uçları var. Mesela kişi kendini tecrit ediyorsa, başkalarına ya da hayata yük olmaya başladığından bahsediyorsa, ölmek istediğinden ya da acılarından kurtulmaktan bahsediyorsa, değerli eşyalarını dağıtıyor, vasiyet hazırlıyor veya çevresindekilerle vedalaşıyorsa, umutsuzluktan veya yaşamak için bir sebebi olmadığından bahsediyorsa, mutlaka sağlık kuruluşlarına başvurmaları gerekir".