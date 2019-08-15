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Her şey daha yeşil bir Nilüfer için

Her yıl ağaçlandırma kampanyaları düzenleyen Nilüfer Belediyesi, önümüzdeki yıl dikilecek on binlerce fidan için yer hazırlıklarına başladı.


Yeşil bir kent için ağaçlandırma çalışmalarına büyük önem veren Nilüfer Belediyesi, önümüzdeki yıl için hazırlıklarını sürdürüyor. Geçen yıl yaklaşık 30 bin fidanı toprakla buluşturan Nilüfer Belediyesi, 2020 yılı için ağaçlandırma alanlarını düzenlemeye başladı. Nilüfer Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri 15 bin metre karelik alanı tesviye ederek, dikime hazır hale getirdi.


Bursa'nın yeşiline katkı sağlamak istediklerini ifade eden Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, kentin dört bir yanına her yıl on binlerce fidan dağıttıklarını belirtti. Turgay Erdem, 300'ü aşkın park ve on binlerce fidanın her yıl toprakla buluşmasıyla daha yeşil Nilüfer için hedeflerine hızla ilerlediklerini ifade etti.

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