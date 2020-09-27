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Her yerde aranan yaşlı adam terminalde bulundu

Bursa’da kaldığı yaşlı bakım evinden çıktıktan sonra bir daha haber alınamayan Alzheimer hastası terminalde bulundu.

Bursa'da kaldığı yaşlı bakım evinden çıktıktan sonra bir daha haber alınamayan Alzheimer hastası terminalde bulundu.


Mudanya ilçesi Çağrışan Mahallesi'nde uzun süredir özel bir yaşlı bakım ve dinlenme evinde kalan Ünal Yörük (86), dün akşam saatlerinde kimseye haber vermeden bakımevinden ayrıldı. Sabah Yörük'ü odasında bulamayan çalışanlar, Alzheimer hastası yaşlı adamı bakım merkezi civarında bulamayınca durumu jandarma ve kurtarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, Yörük'ü bulmak için çalışma başlattı. Jandarma ekiplerine, AFAD, Yıldırım Arama Kurtarma, ANDA ekipleri de destek oldu. Her yerde aranan yaşlı adam, Bursa Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde bulundu.

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