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Herkes onu "öldü" zannetti gerçek kısa sürede anlaşıldı

Bursa’da bir otobüs durağında hareketsiz yatan sokak köpeğini görenler büyük şaşkınlık yaşadı.

Bursa'da bir otobüs durağında hareketsiz yatan sokak köpeğini görenler büyük şaşkınlık yaşadı. Bazı mahalle sakinleri köpeğe bir şey olduğunu zannetti ancak gerçek çok geçmeden anlaşıldı.


Merkez Osmangazi ilçesi Çekirge Mahallesi'nde Şımarık isimli sokak köpeği mahalle sakinlerinin maskotu oldu. Şımarık öğle saatlerinde hareketsiz şekilde otobüs durağına boylu boyunca yattı. Otobüs bekleyenler ve mahalle sakinleri Şımarık'ın o halini görünce korktu. Son günlerde hem Ankara'da hem de Bursa'da sokak köpekleri zehirlenmişti.


Ancak çok geçmeden Şımarık'ın güneşlenmek için kaldırıma boylu boyunca yattığı anlaşıldı. Bir esnafın yiyecek verdiği Şımarık güneşlenme keyfi tamamlanınca yemeğini yiyerek mahallenin ara sokaklarını gezmeye çıktı.

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