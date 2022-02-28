İhlas Haber Ajansı

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Herkesin gözü önünde genç kızı böyle tekmeledi

Bursa’da bir şahsın, genç kıza tekme atarak darp etme anı cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi.

Bursa'da bir şahsın, genç kıza tekme atarak darp etme anı cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi. Tekme sonrası çevredeki vatandaşlar şahsa tepki gösterdi.


Olay, merkez Osmangazi ilçesinde bulunan ve Bursa'nın en işlek caddelerinden biri olan Cumhuriyet Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, erkek şahıs henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartıştığı genç kıza tekme attı. Tekme sonrası genç kız erkekten uzaklaşırken; çevredeki vatandaşlar ise erkeğe tepki gösterdi. Bu anlar cep telefonu kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

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