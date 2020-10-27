Hesaplı kasap cebinizde

Türkiye'de 24 yıldır faaliyetlerini sürdüren Köfteci Yusuf, hizmet ağını genişleterek mobil uygulama geliştirdi. Köfteci Yusuf mobil uygulaması şimdilik Bursa, Eskişehir, Yalova ve İstanbul Ataşehir için geçerli olurken uygulama üzerinden kasap ürünleri, ızgara lezzetleri, şarküteri ürünleri ve daha birçok lezzet tek dokunuşla kapınıza kadar geliyor.

Bursa'nın İznik ilçesinden Türkiye'ye yayılan şuan ise dünyanın önde gelen zincir markalarıyla rekabet eden Köfteci Yusuf, kaliteli ürünlerini uygun fiyata müşterileri ile buluştururken, mobil uygulamasıyla da sipariş kolaylığı sağlıyor. Bursa'nın Yenişehir ilçesindeki Köfteci Yusuf Entegre Tesisleri'nden Türkiye'nin 150 noktasına taze olarak gönderilen ürünler müşteriyle restoranda hızlı servis ile buluşurken, mobil uygulama ile Köfteci Yusuf'un tüm ürünleri Bursa, Eskişehir, Yalova ve İstanbul Ataşehir'de kapınıza kadar geliyor. Çok yakında bir çok farklı noktalarda da paket servis ağını genişletecek olan Köfteci Yusuf, kolay kullanımı ile dikkat çeken uygulamasını sürekli telefonda kullanılabilir bir uygulama olmasını hedeflediğini belirtiyor.

Hesaplı kasap artık cebinizde

İOS ve Android telefon kullanıcıları App store ve Google play üzerinden indireceği ‘Köfteci Yusuf' uygulamasıyla Köfteci Yusuf'un geniş ürün yelpazesinden dilediğini sipariş verebiliyor. Pişmemiş köfte, burger köftesi, fermente kasap sucuk, kıyma, kuşbaşı, biftek, antrikot, pirzola, kuzu şiş gibi kasap ürünlerinin tamamı mobil uygulama üzerinden sipariş edilebiliyor.

Türkiye'nin birçok noktasındaki şubeleriyle herkese hizmet vermeyi hedefleyen Köfteci Yusuf, mobil uygulaması üzerinden tüm ızgara lezzetlerinin siparişini verme imkanı da sunuyor. Ekmek arası seçenekleri, kilo ile ve porsiyon ızgara lezzetleri ile salata ve kahvaltı çeşitlerinden, şarküteri ürünlerine kadar yüzlerce çeşit ürün mobil uygulama üzerinden sipariş ediliyor.