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Hiç kursa gitmeden usta müzisyenler gibi gitar çalıyor

Bursa’da lise öğrencisi merak saldığı gitar çalmayı hiç kursa gitmeden öğrendi.

Bursa'da lise öğrencisi merak saldığı gitar çalmayı hiç kursa gitmeden öğrendi. Şimdi usta mizisyenler gibi çalıyor.


Çekirge semtinde yaşayan Murat Kösle, babasından kendisine gitar almasını istedi. Yıllar önce babasının kendisine aldığı gitar evin bir köşesinde uzun yıllar durdu. İlk başlarda denediği ve çalmayı başaramadığı gitar çalmayı internetten bu işin uzmanlarını izleyerek öğrendi. Kısa sürede internetten video izleyerek gitar çalmayı usta müzisyenler kadar öğrenen Murat Kösle, şimdi 40 tane şarkının müziğini gitarıyla çalabiliyor. Hiç kursa gitmeden gitar çalan genç ustaları aratmıyor. Arkadaşlarının yanında gitar çalan Kösle, kursa gitmeden öğrendiğine kimseyi inandıramıyor.


Bir gün Haluk Levent'in arkasında çalmayı çok istediğini ifade eden Murak kösle, "Gitar çalmayı 7 ay önce öğrendim. Daha önce gitarım vardı, ama hiç sevmiyordum. Sonra bir tane şarkı dinledim, çok hoşuma gitti. Ben bunu niye çalmıyorum dedim. İnternetten izleyerek bu şarkıyı çalmayı öğrendim. 7 ayda 40 tane şarkıyı gitarımla çalmayı öğrendim. Arkadaşlarım soruyor,. gitar çalmayı kursa giderek mi öğrendin diye. Ben de gitmeden öğrendim deyince inanamıyorlar. Gitar çalmayı geliştirmek isitiyorum. En çok da Haluk Levent'in arkasında çalmak istiyorum" dedi.

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