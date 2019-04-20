HİÇ ödülleri sahiplerini buldu

Halkla İlişkiler Çalışmaları (HİÇ) Ödülleri, Jülide Ateş'in sunuculuğunu üstlendiği törenle sahiplerini buldu.

Bursa Halkla İlişkiler Derneği'nin (BHİD) organizasyonu ile Podyum Davet'de düzenlenen HİÇ Ödülleri, iş, siyaset ve sektörün önemli isimlerini bir araya getirdi. Ödül törenine Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Süleyman Çelik'in yanı sıra üyeler ve çok sayıda davetli katıldı. HİÇ Ödülleri'nin gerçekleştirdiği gecede, özel kurumlar, sivil toplum kuruluşları, kamu kurumları üniversitelerin birbirinden değerli çalışmaları ödüllendirildi.

Her yıl büyüyen HİÇ Ödülleri'ne geçtiğimiz yıl yapılan başvuru sayısının üzerine çıktığını belirten BHİD Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Sönmezay, “Türkiye'de mesleğimiz adına, ödül veren dernek sayısının bir elin parmağını geçmediği günümüzde, Bursa'dan Türkiye'yi kucaklıyor olmaktan son derece gururluyuz. Bursa markası adına sağladığımız katma değer konusunda da ayrıca bir sorumluluk ve paydaşlık hissediyoruz. 80'in üzerinde yapılan başvurudan sadece 10 projeye ödül dağıtıyor olsak da, aslında bizim için HİÇ'e başvurmak sektör adına büyük bir kazanç. Ödüle başvuracak bir projeyi hayata geçirmek ve sonrasında hazırlık yaparak başvuru göndermek, dikkat çekmek istediğimiz mesleki farkındalık açısından önemli bir adım. Bu sebeple diyoruz ki HİÇ'e başvurmak demek sektörümüz, mesleğimiz ve meslektaşlarımız adına kazanmak demektir. Kısaca HİÇ'e başvurmak kazanmak demektir” dedi.