Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, Frutti Extra Bursaspor'u ziyaret etti.

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, dün Tofaş Spor Salonu'nda oynanan Türkiye-Letonya maçı öncesi Frutti Extra Bursaspor'u ziyaret etti. Bursa ekibinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, Başkanvekili Ömer Onan, Asbaşkan Hüseyin Beşok ve beraberindeki TBF Heyeti, dün şehrimizde oynanan Milli maç öncesinde kulübümüzü ziyaret ederek tesislerimizi gezdi.”