Hıdırellez ateşi Mudanya'da yandı

Birlik ve beraberlik duygularını artıran, baharın gelişini müjdeleyen Hıdırellez Bayramı, Mudanya'da coşkuyla kutlandı.

Mudanya Belediyesi'nin geleneksel hale getirdiği Tirilye Hıdırellez Şenliği'nde baharın gelişi coşkuyla kutlandı. Bereket ve bolluk mevsimi baharın gelişini müjdeleyen Hıdırellez Bayramı etkinlikleri,Tirilye Sanat Evi'nde Hobi Sanat Atölyeleri kursiyerlerinin Şair Portreleri sergisinin açılışıyla başladı. Restore edilen Tirilye Sanat Evi ilk sergiyle hizmete açılırken, kurdeleyi Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz eşi Gülbahar Türkyılmaz, Tarihçi- Şair Pelin Batu ve CHP Mudanya İlçe Başkanı Ömer Aydın ile birlikte kesti. Kutlamalar, Hıdırellez yürüyüşü ile devam etti. Kortejde bulunanlar, Mudanya Bandosu ve Çocuk Bando ekibininşarkı ve marşlarıyla İskele Meydanı'na yürüdü. Tarihçi- Şair Pelin Batu, İskele Meydanı'nda Hıdrellez geleneğini anlattı. Etkinlikler çerçevesinde Mudanya Kent Konseyi THM Korosu sahne aldı.

Mudanyalılar Tirilye'de bayram coşkusuyla yan yana yürüdü, dilekler tuttu, ateş üzerinden atlayarak, Hıdırellez heyecanına ortak oldu.Barışın, kardeşliğin, birlik ve beraberliğin, umudun sembolü Hıdırellez'i Mudanya'ya yakışır bir şekilde kutladıklarının altını çizen Başkan Hayri Türkyılmaz, “Ülkemin her karışında barışın, kardeşliğin ve huzurun egemen olmasını diliyorum. Sonsuza uzanan bir kardeşlik köprüsünün temellerini sağlamlaştırdığımız bolluğun ve bereketin simgesi olan bu Hıdırellez gününde, herkesin gönlünden geçen dileklerin kabul olmasını diliyorum” dedi.