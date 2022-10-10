Hırsızlar caminin musluklarını 8'inciye çaldı, cemaat abdest alamıyor

Bursa'da bir caminin çeşme ve tuvalet muslutlarını sekizinciye çalan hırsızlar cemaati abdest alamaz, tuvalete giremez hale getirdi. Camiyi talan eden hırsızlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Son olarak caminin yeni atanan imam hatibinin dolabını açıp özel eşyaları ile camiideki tarihi değeri bulunan levhaları gündüz vakti çantasına doldurup götüren kimliği belirsiz şüpheli de güvenlik kamerasına yakalandı. Şüpheli şahsın 8 kez muslukları çalınan abdestlik kısmına girip muslukların takılıp takılmadığını kontrol etmesi de "bu kadarına da pes" dedirtti.

Edinilen bilgiye göre, Osmangazi ilçesi Doğanbey Mahallesindeki Kefensüzen Camiine akşam saatlerinde giren kimliği belirsiz sırt çantalı bir kişi sırtındaki çantayı camide kadınların namaz kılması için ayrılan perde ile çevrilmiş bölüme bırakıp önce imama ait dolaba yöneldi. Bir süre uğraştıktan sonra dolabı açan hırsız imamın özel eşyalarını alıp çantasına doldurdu. Daha sonra hutbe bölümüne yönelen kimliği belirsiz hırsız buradan da üzerinde Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'in isminin yazılı olduğu levhayıda çantasına koyup camiden ayrıldı. Camideki hırsızlık olayı kameralara anbean yansıdı.

Caminin yeni atanan vekil imam hatibi İbrahim Bürcü öğle namazı için camiye geldiğinde zorlanmış olan dolaptan kendisine ait eşyaların alındığını farkedince hemen güvenlik kamera kayıtlarını izledi. Kayıtlardan hırsızı belirmeyen imam polisi arayarak ihbarda bulundu.

Caminin çeşmeleri sekizinciye çalındı

Caminin abdestlik kısmı ile tuvaletlerindeki muslukların hırsızlar tarafından 8'inci kez yerinden sökülüp çalınması cami cemaatini abdest alamaz tuvalete gidemez hale getirdi. Hırsızlık olaylarına isyan eden cami cematinden Yüksel Çınartepe, "Abdest aldığımız çeşmeleri 8'inci kez çaldılar. Son olaydan sonra muslukları takmak için iş yerimden çeşme anahtarı getirmiştim onu da çalmışlar. Camide abdest alamaz hale geldik. Yetkilerden yardım bekliyoruz" dedi.

Caminin imam hatibi İbrahim Bürcü ise, caminin bahçe kısmındaki son cemaat yerinin açık olması sebebiyle camiyi hiç kilitlemediklerini bu yüzden hırsızlık olaylarının çok olduğunu belirterek yetkililerden son cemaat bölümünün kapatılması için yardım istedi.

Bürcü son gerçekleşen ve kameralarada yansıyan hırızlık olayında bin lira değerinde özel eşyasının çalındığını söyledi. Bir çok kez çalınıp belediye ekiplerince takılan muslukları yeniden çalınır diye takamadığını belirten İbrahim Bürcü, "Muslukları da çalan bu hırsız kamera kayıtlarında var mı acaba, musluklar takıldı mı" diye girip kontrol ediyor. Takılmadığını görünce çıkıyor" diye konuştu.

Polis olayla ilgili tahkikat başlattı.