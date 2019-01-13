Hırsızlar, cemaati susuz bıraktı

Bursa’da kimliği belirsiz hırsızlar, caminin abdest alınan musluklarını çaldı.
Bursa'da kimliği belirsiz hırsızlar, caminin abdest alınan musluklarını çaldı. Camide çeşme olmayınca da cemaat pet şişeyle abdest aldı.
Olay, İznik Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nde bulunan Cebeci ile Çınarlı Camii'nde meydana geldi. Sabaha karşı camilere gelen hırsızlar, 2 caminin 21 çeşme musluğunu sökerek çaldı. Namaz vakti camiye gelen vatandaşlar abdesthanede çeşmelerin olmadığını fark edince şaşkına döndü. Çeşmelerden su akmayınca da cemaat çareyi plastik şişelere doldurdukları suyla abdest almakta buldu.
Polis olayla ilgili inceleme başlattı.