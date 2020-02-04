Hırsızlar iŞKUR binasına demir kesme makasıyla girdi, bekçiler olayı önledi

Bursa'da İŞKUR hizmet binası olarak kullanılan ve kısa süre önce boşaltılan binaya demir kesme makasıyla giren hırsızlar bekçilerin dikkati sayesinde hırsızlık yapamadan kaçtı.

Osmangazi ilçesi Tuzpazarı Mahallesi İsmail Hakkı Caddesi'nde bulunan İŞKUR ek hizmet binası olarak kullanılan ve kısa süre önce boşaltılan binaya demir kesme makası, akülü vida sökme aleti ve bir çok aletle giren hırsızlar binada bulunan petek ve demir aksamları çalmak istedi. Mahallede devriye gezen bekçilerin fark etmesi üzerine hırsızlar eşyalarını binanın içinde bırakarak kaçtı. Hırsızların bıraktığı çok sayıda suç aleti incelenmek üzere karakola götürüldü.