Hırsızlar kaçarken kaza yaptı

Bursa'da çaldıkları otomobille polisten kaçan hırsızlar, çarparak durabildi. İkiye bölünen araçtan çıkarılan 2 kişi, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Bursa İnegöl'den Yenişehir'e gelirken meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İnegöl'den çaldıkları otomobille Yenişehir'e gelen B.Ş. ve M.Ç.B., polis ekiplerine yakalanacaklarını anlayınca kaçmaya başladı. Polislerin 'dur' ihtarına uymayan sürücü B.Ş., güney çevre yolunda hızla giderken, aydınlatma direğine çarptı.

Kazada B.Ş. ile yanındaki M.Ç.B. araçta sıkışırken, olay yerine gelen itfaiye ve sağlık ekipleri, şüphelileri sıkıştığı yerden kurtardı.

Ağır yaralı olduğu belirlenen B.Ş. ve M.Ç.B., Yenişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

B.Ş. ile M.Ç.B.'nin taburcu edildikten sonra gözaltına alınacağı açıklandı.