Hırsızlar köyün telefon kablolarını çaldı

Bursa'nın İznik ilçesine bağlı Çampınar köyünde hırsızlar telefon kablolarını çaldı.

Çampınar köyünde bulunan telefon direklerinden 20 metre kablo çalındı. Edinilen bilgiye göre, kimliği meçhul kişi ya da kişiler, Çampınar köyüne giden telefon direklerinden yaklaşık 20 metre kabloyu keserek çaldıktan sonra kaçtı. Muhtar Zafer Beyhan, "Olay dün gece saat 02.00 sıralarında meydana geldi. Muhtarlık binasında bulunan kamaralar ile köyü evimden takip ederken birden görüntü gitti. Baktım telefonlarda çalışmıyor. Hemen jandarmayı arayıp bilgi verdim. Jandarma ekipleri, köye gelen hattan 20 metre kabloyu kesip çalan hırsızları arıyor. Bu bölgede sürekli kablo hırsızlığı oluyor. Muhtar olarak köyümüze VDSL alt yapısı için müracaat ettim. Eğer yapılırsa bakır kablodan kurtulacak ve iletişim kesilmeyecek. Ya da İznik'i gören bir yere radyolink anten konulabilir. Köyde şu an öğrenciler var. İnternet olmadığı için ders çalışamıyorlar. Mağdur durumdalar" dedi.