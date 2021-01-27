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Hırsızlar köyün telefon kablolarını çaldı öğrenciler mağdur oldu

Bursa’nın İznik ilçesine bağlı Çampınar köyünde bulunan telefon direklerinden 20 metre kablo çalındı.

Bursa'nın İznik ilçesine bağlı Çampınar köyünde bulunan telefon direklerinden 20 metre kablo çalındı. Çampınar köyü muhtarı Zafer Beyhan, kablo hırsızları köyümüze dadandı. Son bir ayda 2'inci olay bu. Hırsızlar toplamda beş kez köyün yüzlerce metre telefon kablosunu çaldı" dedi.


Bursa'nın İznik ilçesine bağlı Çampınar köyünde bulunan telefon direklerinden 20 metre kablo çalındı. Edinilen bilgiye göre, kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişiler, Çampınar köyüne giden telefon direklerinden yaklaşık 20 metre kabloyu keserek çaldıktan sonra kaçtı.


Çampınar köyü muhtarı Zafer Beyhan, "Olay dün gece saat 02.00 sıralarında meydana geldi. Muhtarlık binasında bulunan kamaralar ile köyü evimden takip ederken birden görüntü gitti. Baktım telefonlarda çalışmıyor. Hemen Jandarmayı arayıp bilgi verdim. Jandarma ekipleri köye gelen hattan 20 metre kabloyu kesip çalmışlar. Bu bölgede sürekli kablo hırsızlığı oluyor. Muhtar olarak köyümüze VDSL alt yapısı için müracaat ettim. Eğer yapılırsa bakır kablodan kurtulacak ve iletişim kesilmeyecek. Ya da İznik'i gören bir yere radyolink anten koyup soruna çözüm getirebilirler. Köyde şuan öğrenciler var. İnternet olmadığı içinde ders çalışamıyorlar. Mağdur durumdalar" dedi.

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