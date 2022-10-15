İhlas Haber Ajansı

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Hırsızlar turistlerin pasaportlarını çaldı

Bursa’ya gezmeye gelen 6 kişilik Kuveytli ailenin, içinde pasaportları bulunan çantası çalındı.

Bursa'ya gezmeye gelen 6 kişilik Kuveytli ailenin, içinde pasaportları bulunan çantası çalındı. Aile soluğu karakolda aldı.


Bursa'nın tarihi yerlerini gezmek için gelen Kuveytli 6 kişilik ailenin çantası Ulucami'de çalındı. İçinde ailenin pasaportlarının bulunduğu çanta çalınınca aile ne yapacağını şaşırdı. Çevredeki vatandaşların yardım etmesiyle 6 kişilik aile en yakın polis karakoluna yönlendirildi. Polis ekipleri çantayı çalan hırsızları bulmak için harekete geçti.

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