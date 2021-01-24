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Hırsızların tüm malzemelerini çaldığı kuaför kardeşler önce üzüldü, sonra sevindi

Bursa’da dükkanları soyulan kuaför kardeşler önce üzüldü, sonra sevindi.

Bursa'da dükkanları soyulan kuaför kardeşler önce üzüldü, sonra sevindi.


Osmangazi ilçesinde 23 yıldır kadın kuaförlüğü yapan İlkay ve Zeki Kurt kardeşlerin dükkanına dördüncü defa hırsız girdi. Dükkana giren hırsızlar kuaför kardeşlerin kullandığı bütün malzemeleri çaldı. İş yaptıkları makas, saç kurutma makinesi ve bütün malzemeleri çalınan kardeşler bu duruma çok üzüldü. Dükkanlarına hırsız girdiğini sosyal medya hesaplarından paylaşan kardeşlere meslektaşları çalınan tüm malzemeleri alarak hediye etti.


Hırsızın girdiğine önce üzülen kardeşler, meslektaşlarının gönderdiği hediyeler sayesinde çok sevindi. Hırsızların dükkana girip eşyaları çalması güvenlik kamerasına yansıdı.


Hırsızların bir an önce bulunmasını isteyen kuaför kardeşler, "Dükkanımıza 4'üncü defa hırsız girdi. Hırsızlar sokağa çıkma yasağını fırsat bilerek dükkanımızın çamını kırarak girip tüm malzemelerimizi çalmışlar. Biz durumu sosyal medyadan paylaştık. Bunu gören meslektaşlarımız çalınan malzemelerimizi alarak bize hediye ettiler. Biz de bu davranış karşısında çok duygulandık. Hırsızların bir an önce bulunmasını istiyorum" dedi.

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