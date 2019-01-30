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Hırsızlık için girdikleri evde dehşet saçtılar

Yalova’da 2 kişi hırsızlık için girdikleri ikamette ev sahibini boğazından yaraladı.

Yalova'da 2 kişi hırsızlık için girdikleri ikamette ev sahibini boğazından yaraladı.


Olay, Çınarcık ilçesi Hasanbaba Mahallesi Kelfuat Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M. Y. (17) ve arkadaşı B.A. (18), Halil İbrahim K.'nın (27) evine hırsızlık için girdi. Evdeki para ve cep telefonunu alan 2 arkadaşın gürültüsüne ev sahibi uyandı. Halil İbrahim K.'nın şüphelileri uyarması üzerine M.Y. ile B.K., şahsı boğazından bıçakla yaraladı. Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Halil İbrahim K.'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayın ardından yakalanan 2 kişi tutuklandı.

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