Hırsızlık zanlısı uyuya kalınca suçüstü yakalandı

Bursa'da gece vakti bir işyerinin kapısının kilidini kırarak içeri girdiği öne sürülen hırsızlık zanlısı; uyuya kalınca polis ekipleri tarafından suçüstü yakalandı. Polislerin, burada ne yapıyorsun? sorusuna ise şüpheli “Yatıyordum “diye cevap verdi.

Olay merkez Osmangazi İlçesi Dereboyu caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre hırsızlıktan kaydı bulunan 38 yaşındaki H. A., cadde üzerinde bulunan bir kaportacı dükkanını gözüne kestirdi. Dükkan kapısının kilidini kırarak içeri giren zanlı yanında getirdiği çuvalı doldururken, bir süre uyumak istedi fakat uykusundan kalkamadı. İş yerinin oradan geçerken dükkana uğrayan sahibi ise, içeri girdiğinde bastığı zeminde gariplik hissedince lambayı açtı. Bu esnada hiç tanımadığı H.A.'yı uyurken gören iş yerinin sahibi, zanlıyı uyandırmadan durumu polise bildirdi.

“Yatıyordum”

Suçüstü yakalanan H.A,'ya ekipler "burada ne yapıyorsun" diye sordu. Zanlı ise “Yatıyordum” diye cevap verdi.

23 dosyası olan zanlı gözaltına alınırken, iş yeri sahibi ise şikayetçi olacağını belirterek karakola müracaat etti.