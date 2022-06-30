Hırvat şair Türkiye ile ilgili çalışmasını Gölyazı'da tamamladı

Göl Yazıevi'nde çalışmalarını gerçekleştiren ünlü şair Grakalic, bölgenin büyüleyici bir özelliğe sahip olduğunu belirtti.

Nilüfer Belediyesi'nin yazıevleri, Türkiye ve yurtdışından değerli yazar, şair ve araştırmacıları ağırlamaya devam ediyor. Nilüfer Belediyesi'ne ait Göl Yazıevi bu defa Hırvatistan'ın ünlü şairi Marijian Grakalic'i ağırladı. Grakalic, Türkiye ile ilgili kitap projesinde birlikte çalıştığı şair Darija Zilic ile birlikte Göl Yazıevi'nde konakladı. Grakalic ve Zilic, konaklamaları boyunca Gölyazı'da tarihi kültürel araştırmaları birlikte yaptı.

Gölyazı'da konaklamaktan memnuniyet duyduğunu ifade eden Grakalic bölgenin kendisinde hayranlık uyandırdığını ifade etti. Annesinin film yapımcısı olduğunu ve 1966 yılında Türkiye'de birtakım projelerde yer aldığını ifade eden Marijian Grakalic, Türkiye'nin kendisinde birçok anı ve hikaye barındırdığını söyledi. Yazarlığın yanı sıra arkeoloji ve tarih alanında da çalışmalar yürüttüğünü ifade eden Grakalic, Gölyazı'nın etkileyici bir geçmişi olduğunu vurguladı. Türkiye'deki anılarını kitap haline getirdiğini vurgulayan Grakalic, “Gölyazı'da güneş sanki gölden doğuyor. Çalışmamda güneş ve yansımasını öne çıkarmaya çalışıyorum. Göl ve doğanın tarihin önemini eserimde ortaya koyacağım. Türkiye ile ilgili anılarımı kaleme aldığım çalışmamın tamamlayıcısı Gölyazı ile olacak. Burası gerçekten ilham verici çok özellikli bir yere. Edebiyatla uğraşan herkese burayı görmelerini tavsiye ederim” dedi.

Grakalic ile projesinde birlikte hareket eden ve Göl Yazıevi'ne gelmesinde iletişimi sağlayan şair, eleştirmen, çevirmen Darija Zilic de Nilüfer ve Gölyazı'ya övgüler yağdırdı. 4 yıl önce Nilüfer Şiir Festivali'ne katıldığını ifade eden Zilic, Nilüfer Belediyesi'nin şiir ve edebiyat üzerine yaptığı çalışmaların örnek olduğunu belirtti.