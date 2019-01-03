Hisar açık hava müzesi oluyor

Hisar Kaleiçi Turizm Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Ahmet Aydın ve yönetim kurulu üyeleri, Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar'ı ziyaret etti. Dernek üyeleri, Osmangazi Belediyesi tarafından yürütülen çalışmalar sayesinde Hisar bölgesinin tarihi değerine kavuştuğunu söyledi.

Osmangazi Belediyesi, Hisar İçi'nin yaşayan bir tarih olarak korunup yaşatılması ve eski Bursa'nın ortaya çıkartılması için yürüttüğü ‘Yaşayan Tarih Hisar İçi' projesini başarılı şekilde sürdürüyor. Bölgede ilk olarak 2014 yılında hayata geçirdiği Hisar Arkeopark Projesi ile çalışmalara başlayan Osmangazi Belediyesi, proje kapsamında kentin binlerce yıllık tarihini gün yüzüne çıkarıyor. Ayrıca, bölgeyi açık hava müzesine dönüştürmek hedefiyle, yürütülen çalışmalar kapsamında, Bursa kuşatması sırasında Türklere yardım eden ve daha sonra Müslüman olup, Osmanlı'da yöneticilik yapan Bizanslı Philippos'un (Filiboz) oğlu Hayrettin'e ait mescit de gün yüzüne çıkartılıyor. Osmangazi Belediyesi tüm bu arkeolojik çalışmaları başarıyla sürdürürken, ‘Yaşayan Tarih Hisar İçi' kapsamında başlattığı cephe sağlıklaştırma ve zemin yenileme çalışmaları ile de tarihi şehir Hisariçi'ni yeniden ayağa kaldırıyor.

Osmangazi Belediyesi'nin bu çalışmaları bölgeye önemli bir değer katarken, bölgede ticari hareketlilikte de artış yaşanmasını sağladı. Osmangazi Belediyesi'nin bölgede yaptığı çalışmalardan dolayı büyük memnuniyet duyan Hisar Kaleiçi Turizm Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Ahmet Aydın ve yönetim kurulu üyeleri, Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar'ı ziyaret ederek çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Osmangazi Belediyesi'nin Hisar ve Kaleiçi bölgesinde yapmış olduğu hizmetlerin bölge ve bölge halkı için çok önemli olduğunu ifade eden Aydın, “Bölgenin hak ettiği değere kavuşması için yürütülen sokak sağlıklaştırma, ve zemin yenileme çalışmaları ile Arkeopark ve Filiboz Mescidi gibi yatırımlar, tarihi dokuyu ortaya çıkaran son derece başarılı çalışmalar. Bu bölgenin yeniden eski ihtişamlı günlerine dönmesi, Bursa'nın tarih ve kültür turizmi açısından da son derece önemli. Bölgenin ayağa kalkması, kültür ve inanç turizmi açısından büyük bir potansiyel olacaktır. Bursa'ya gelen yerli ve yabancı konuklar, sadece cami ve türbeleri değil, bu sayede Bursa'nın tarihi dokusunu yansıtan bir yaşam merkezini de gezip tanıma fırsatı bulmuş olacak. Tüm bunlar Başkanımız Mustafa Dündar'ın çalışmaları sayesinde gerçekleşiyor. Kendilerine çalışmalarında başarılar diliyor ve teşekkürlerimizi sunuyoruz” dedi.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar da Hisar Kaleiçi Turizm Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Ahmet Aydın ve yönetim kurulu üyelerine ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederek, “Hisar tarihi şehir. Tüm dünya kentlerinde ‘eski şehir' olarak tabir edilen noktalar var. En çok turist bu bölgelere gelir. Osmangazi Belediyesi olarak Bursa'nın ‘eski şehri' olan Hisar bölgesini önemsiyoruz. Göreve başladığım andan itibaren bölge için önemli çalışmalara imza attık. Tarihi bölgenin birden ayağa kaldırmak mümkün değil ancak her çalışma birbirini tamamlayan parçalar olarak devam ediyor. Osmangazi Çıkmazı, Kale Sokak, Oruçbey Caddesi, Arkeopark, Filiboz Mescidi, cephe sağlıklaştırma ve cephe yenileme çalışmaları ile bölge yavaş yavaş ayağa kalkıyor” diye konuştu.

Başkan Dündar, özellikle Oruçbey Caddesi'nde yürüttükleri çalışmaların bölgeye büyük bir ivme kazandıracak olduğunu ifade ederek, “Cephe sağlıklaştırma çalışmalarını tamamladık. 4 kurum ile ortak hareket ederek altyapı çalışmalarını yapıyoruz. Önümüzdeki hafta altyapı çalışmalarını tamamlayarak zemin yenileme çalışmalarına başlayacağız. Hisar ayağa kalkarsa bu diğer bölgelere de yansıyacaktır. Bu konuda ciddi çalışmalar yaptık. Bu konudaki hedefimiz tüm Hisar'ın tamamen ayağa kaldırılması. Bursa turizminin kurtuluşu da bu bölgedir” diye konuştu.