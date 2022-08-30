Hisarcıklıoğlu Yenişehir'de dev yatırımın temelini atacak

Bursa'nın Yenişehir ilçesine yapılan Türkiye'nin en büyük sanayi sitelerinden birisi olan ve 1 milyar liraya mal olacak yatırımın temel atma törenine Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu katılacak.

S.S. Yesan Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi tarafından Yenişehir'e yapılacak olan Küçük Sanayi Sitesi 321 dönüm arazi üzerine 125 bin metre kare inşaat alanında yükselecek. Yatırımda ağırlıklı imalat ve ağaç işleri bölümleri olacak.

S.S. Yesan Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanı ve Ticaret Sanayi Odası Başkanı Orhan Torun, “Öncelikle bu önemli projenin ilçemize ülkemize sanayicimize çalışanlarımıza hayırlı olmasını diliyorum. Temel atma törenimize Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanımız Rifat Hisarcıklıoğlu katılacak. Bugüne kadar bu yatırım sürecinde bizlere destek veren herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.