İhlas Haber Ajansı

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Hızarın üzerine düşen kadının kolu koptu

Bursa’nın İnegöl ilçesinde, hızarın üzerine düşen kadının kolu koptu.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, hızarın üzerine düşen kadının kolu koptu.


Olay, kırsal Hamamlı Mahallesi'nde meydana geldi. Evinin bahçesinde odun kesmek için çalıştırılan hızarın yanından geçmekte olan Nagihan F. (45), dengesini kaybederek düştü. Hızarın üzerine düşen kadının sağ kolu kesilerek koptu. Büyük şok yaşayan kadın, kopan kolu alınıp özel araçla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. İlk tedavinin ardından kadın, kopan kolu buz kalıbına konulup dikilmek üzere ambulansla Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesine sevk edildi.


Jandarma komutanlığı ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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