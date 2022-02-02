Hizmet sektörüne ‘SES' verecek proje

‘Sosyoekonomik Güçlendirme ve Sürdürülebilirlik' Programı (SES) ile yeme içme sektörünün nitelikli istihdamına katkı sağlanacak. BTSO Mutfak Akademi'de ‘aşçı yardımcılığı, pasta yardımcılığı ve pizzacılık' alanlarında eğitim alacak 45 kursiyer, programın sonunda istihdam edilecek.

BTSO Mutfak Akademi, hizmet sektörünün nitelikli istihdam ihtiyacına dönük çalışmalarına devam ediyor. Alanında Türkiye'nin en büyük eğitim mutfağı olan merkez, Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı ve İŞKUR ile birlikte yeni eğitim programına start verdi. Yiyecek içecek sektörüne vasıflı iş gücü kazandırmak için hayata geçen ‘Sosyoekonomik Güçlendirme ve Sürdürülebilirlik' Programının (SES) tanıtımı, BTSO hizmet binasında gerçekleştirildi. Programa, BTSO Yönetim Kurulu Üyesi Irmak Aslan, WFP Türkiye Temsilcisi Nils Grede, İŞKUR İl Müdürü Feyzullah Eren Türkmen, BTSO Hizmet Ticaret Konseyi Başkanı Turgay Güler, Mesleki Gelişim ve Entegrasyon Konseyi Başkanı Abidin Şakir Özen, BTSO Meclis Divan Katibi Gülçin Güleç, sivil toplum kuruluşları ve iş dünyası temsilcileri katıldı.

BTSO Yönetim Kurulu Üyesi Irmak Aslan, hizmet sektöründe nitelikli personele her zaman ihtiyaç duyulduğunu söyledi. BTSO'nun insana yatırım odaklı projelere yönelik birçok eğitim programını hayata geçirdiğini ifade eden Aslan, “BUTGEM çatısı altında faaliyet gösteren BTSO Mutfak Akademi de hizmet sektörüne personel kazandıran önemli bir merkez. WFP ve İŞKUR işbirliğiyle Türkiye'deki oda ve borsalar arasında örnek teşkil eden önemli bir eğitim programına başladık. Sektörün öncelikli ihtiyaçlarını karşılamak için hazırladığımız eğitimlerimizde, başta kadınlarımız ve gençlerimiz olmak üzere dezavantajlı gruplar, eğitimlerini tamamladıktan sonra anlaşmalı işletmelerde işbaşı eğitimine dahil olacak” diye konuştu.

WFP 2024'E kadar 5 bin istihdam hedefliyor

Dünya Gıda Programı (WFP) Türkiye Temsilcisi Nils Grede programın açılışında yaptığı konuşmada, BTSO ortaklığında Bursa'da örnek bir projeye imza attıklarını söyledi. Bursa'nın özellikle gastronomi alanında önemli potansiyele sahip olduğunu ifade eden Grede, BUTGEM'in ve BTSO Mutfak Akademi'nin mesleki eğitim alanında güzel bir misyon üstlendiğini dile getirdi. SES programı ile Bursa'da gençlerin, kadınların ve dezavantajlı grupların işgücüne katılmaları için yeni bir eğitim programı hazırladıklarını dile getiren Grede, “SES Programı'nı 2019 yılında pilot bir çalışma modeli olarak başlattık ve sağlam bir temele dayandırdık. Milli Eğitim Bakanlığı ve İŞKUR işbirliği ile başlatılan bu program ile 2024 yılına kadar 15 şehirde, 6 farklı sektörde 5 bin kişiyi mesleki ve uygulamalı eğitimle buluşturmayı hedefliyoruz. Almanya, Güney Kore, İrlanda ve Norveç'in maddi katkılarıyla hayata geçen programımız için Bursa önemli bir kilometre taşı. BTSO'ya projeye katkısından dolayı teşekkürlerimi sunmak istiyorum. BTSO, BUTGEM ile hali hazırda çok fazla kişiye iş sağlamış durumda. İşbirliğimizin bu sonuçları daha da olumlu bir yere taşıyacağına inanıyorum” dedi.

Feyzullah Eren Türkmen ise, Bursa'da nitelikli istihdamın güçlendirilmesi için BTSO ile sürekli bir iletişim halinde olduklarını söyledi. Türkmen, SES programından faydalanacak kursiyerlerin ‘İşbaşı Eğitim Programı' kapsamında destek verileceğinin altını çizdi.

Mesleki Gelişim ve Entegrasyon Konseyi Başkanı Abidin Şakir Özen, hizmet sektörünün vasıflı ve eğitimli personel ihtiyacının her geçen gün arttığını belirterek, “Biz bu ihtiyacı karşılamak için BTSO Mutfak Akademi'de çalışmalar yapıyoruz. BM'nin bu programa dâhil olması projeyi taçlandırdı. Projenin sonunda sektöre gelen donanımlı personel sayısının artacağını düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

BTSO Hizmet Ticaret Konseyi Başkanı Turgay Güler ise tüm sektör temsilcilerinin projeye en üst düzeyde katkı sağlamasını istediklerini söyledi.

Gıda Mühendisleri Odası Bursa Şubesi Başkanı Serkan Durmuş, gıda sektörünün en büyük problemlerinden birisinin yetişmiş personel eksikliği olduğunu söyledi. Yapılan çalışmanın çok kıymetli olduğuna inandığını söyleyen Durmuş, şöyle devam etti: “Güvenilir gıdanın üretilmesi büyük önem taşıyor. Hizmet sektörümüze gönül vermiş kursiyerlerin olması sektörün geleceği için umut veriyor. Projeye katkı sağlayan BTSO, WFP ve İŞKUR'a teşekkür ediyorum.”

Bursa Yemek Sanayicileri Derneği (BUYSAD) Başkanı Coşkun Dönmez, BTSO'nun hizmet sektörüne yönelik önemli projeleri hayata geçirdiğini belirterek, BUTGEM ve BTSO Mutfak Akademi'nin sektördeki sorunların çözülmesine ciddi katkılar sunduğunu söyledi.