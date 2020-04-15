Hobileri sayesinde evde kalmaktan keyif alıyor

Bursa'da bir işçi, koronavirüs sebebiyle evden dışarı çıkamamasını fırsata çevirdi.

15 yıldır bir fabrikada işçi olarak çalışan Ergün Vatansever, boş zamanlarında canı sıkılmasın diye kuş kafesi yapmayı öğrendi. 2 haftadır koronavirüs sebebiyle evden çıkamayan usta, edindiği hobi sayesinde evde vaktin nasıl geçtiğini bilmiyor. Ceviz ağacından el işi kafesler yapan usta, bu kafesleri Türkiye'nin her yerine satarak ek gelir elde ediyor. Vatansever, bu hobisi sayesinde vaktini ev yerine atölyesinde geçiriyor. Herkese bir hobi edinmeyi tavsiye eden Ergün Vatansever, "Ben bir fabrikada işçi olarak çalışıyorum. boş zamanlarımda vakit geçirmek için kafes yapmayı öğrendim. Koronavirüsten dolayı evden çıkamıyorum. Zamanımı hobimle uğraşarak geçiriyorum. Evde hobiyle uğraşınca vaktin nasıl geçtiğini anlamıyorum. Herkes bir hobi edinsin, evde hiç canları sıkılmaz. Yaptığım bu kafesleri ayrıca satarak ek gelir elde ediyorum" dedi.