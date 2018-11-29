Hocaların hocası toprağa verildi

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Bursa’nın Mudanya ilçesinde yüzlerce öğrenci yetiştiren emekli tarih öğretmeni Mehmet Demirtaş, 89 yaşında son yolculuğuna uğurlandı.

Bursa'nın Mudanya ilçesinde yüzlerce öğrenci yetiştiren emekli tarih öğretmeni Mehmet Demirtaş, 89 yaşında son yolculuğuna uğurlandı.


Uzun yıllar Mudanya ve Bursa'da öğretmenlik ve son olarak Bursa Anadolu Lisesi'nde müdür olarak görev yapan Mehmet Demirtaş, 80 yaşında vefât etti. Mehmet Demirtaş, bugün Mudanya Yeni Cami'de ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazı sonrası aile kabristanlığına defnedildi. Evli ve 2 erkek çocuk babası olan Demirtaş'ı cenazesine siyasi parti temsilcileri ve sevenleri uğurladı. Demirtaş aynı zamanda bir mübâdil torunuydu.

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