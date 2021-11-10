HSV Hamburg için futbolcu seçmeleri başlıyor

Almanya'nın dev kulüplerinden HSV Hamburg Bursa'da futbolcu seçmeleri yapacak.

Hem saha içi, hem saha dışında kaliteli ve farkındalık kazandıran eğitimler ile kısa sürede adından söz ettiren HSV Hamburg Futbol Okulları, 17-18 Kasım tarihleri arasında Kaplıkaya Umut Murçak Spor Tesisleri'nde futbolcu seçmelerini gerçekleştirecek. 2007 ile 2012 yaş grupları arasında yapılacak olan seçmeler ücretsiz olarak olacak. 2 kademli seçmelerde başarılı olacak sporcular, HSV Hamburg Futbol Okulları bünyesinde burs imkanı elde edecek. Ayrıca Hamburg'un Türkiye'deki pilot takımında lisanslanma fırsatı yakalayacak olan genç yetenekler, Almanya'da da seçme ve deneme kamplarına katılma imkanı sağlayacak. Seçmelere katılmak isteyen sporcular, www.hsvfootballschoolturkey.com adresinden kayıt yaptırmaları gerekiyor.