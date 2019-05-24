Hukukçu Atabey'e üniversiteden son veda

Bursa Uludağ Üniversitesi Hukuk Bürosu'nda uzun yıllardır görev yapan avukat Hakan Atabey, geçtiğimiz gün ani bir kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti. Avukat Hakan Atabey, son yolculuğuna yıllardır görev yaptığı BUÜ Rektörlük Binası önünde gerçekleştirilen tören ile uğurlandı. Törene Rektör Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Adem Doğangün ve Prof. Dr. İrfan Kırıştıoğlu, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ekrem Kaya, Başhekim Prof. Dr. Rıdvan Ali, BUÜ Hukuk Müşaviri Avukat Murat Güney, akademisyenler, üniversite personeli, ailesi ve yakınları katıldı.

Törende konuşan Kılavuz, Hakan Atabey'i daha önce rektör yardımcılığı görevini yürütürken tanıdığını söyledi. Atabey'in sessiz, sakin ama üretken bir kişiliğe sahip olduğunu aktaran Kılavuz, “Her ölüm erkendir elbette. Ancak henüz 52 yaşında olduğu için kıymetli dostumuz Hakan Atabey'in de ölümü bizler ve sevenleri için erken oldu. Güzel bir ömür sürdü. İnsanları incitmedi. Hakkın, hukukun ortaya çıkması için gayret etti. Kendisine Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanı cennet olsun. Ailesine ve sevenlerine de başsağlığı diliyorum” diye konuştu.

BUÜ Hukuk Müşaviri Avukat Murat Güney ise, Hakan Atabey ile dostluklarının üniversite dönemine dayandığını açıkladı. Birlikte ortak hayaller kurduklarını belirten Güney, dostunu hiçbir zaman unutmayacağını ve ortak hayallerini kendi gücü yettiği oranda yerine getirmeye çalışacağını vurguladı.

Merhum Avukat Hakan Atabey'in cenazesi Prof. Dr. Mehmet Emin Ay tarafından okunan duaların ardından defnedilmek üzere Ankara'ya uğurlandı.