Hurda pazarında korkutan kalabalık

Pazar günü kurulan hurda pazarına kısıtlamanın kalkmasıyla birlikte vatandaşlar akın etti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın sık sık gerekli olmadıkça dışarı çıkılmaması konusunda uyarıda bulunması, Bilim Kurulu tarafından alınan kararlar gereği kısıtlamalar getirilmesi, Türkiye genelinde vaka ve ölüm sayılarının artması, vatandaşın kulağına küpe olmuyor. Hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında evlerinde saat 10.00'a kadar duran vatandaşlar sürenin bitmesiyle soluğu sokaklarda aldı. Artan vaka sayılarından ve hayatını kaybedenlerden kendine ders çıkarmayan kişiler, işi olmasa da sokağa çıkmakta tereddüt etmedi.

Hafta sonu hurda pazarında çekilen görüntüler ise, bu kadarına da pes dedirtti. Bursa Osmangazi ilçesi Panayır Mahallesi'nde haftada bir gün kurulan hurda pazarında sanki korona virüs yokmuş gibi hareket edilmesi, virüs vakalarının nasıl arttığını gözler önüne serdi.