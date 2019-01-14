İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Hurdaya dönen araçtan sağ kurtuldu

Bursa’da yoldaki köpeğe çarpmamak için manevra yapan sürücünün kullandığı araç, takla atarak ağaçlık alana uçtu.

Bursa'da yoldaki köpeğe çarpmamak için manevra yapan sürücünün kullandığı araç, takla atarak ağaçlık alana uçtu. Hurdaya dönen otomobilden sürücü burnu kanamadan kurtuldu.


Edinilen bilgilere göre kaza, Bursa-Ankara karayolu Ümitalan mevkiinde meydana geldi. E.Y. yönetimindeki 16 F 9698 plakalı otomobil, iddiaya göre sürücü aniden önüne çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yapınca kontrolden çıktı. Otomobil metrelerce sürüklenerek şarampole uçtu. Taklalar atarak iki ağacın arasında ters duran otomobilin sürücüsü kazayı yara almadan atlattı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine giden trafik polisleri çevrede güvenlik önlemi alırken, hurdaya dönen araç kurtarıcı yardımıyla düştüğü yerden çıkartıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.