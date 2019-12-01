İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Hurdaya dönen otomobilden hafif sıyrıklarla kurtuldular

Bursa-Ankara karayolunda yağmur nedeniyle kontrolden çıkan otomobil taklalar atarak yağmur suyu kanalına düştü.

Hurdaya dönen otomobildeki sürücü ve arkadaşı, kazadan hafif yaralı kurtuldu.


Alınan bilgilere göre kaza, Bursa-Ankara karayolu Mezit-6 mevkiinde meydana geldi. Eskişehir'den İnegöl'e seyir eden H.Ö. yönetimindeki 26 ABH 158 plakalı otomobil, virajlı yolda yağış nedeniyle kontrolden çıkarak taklalar atıp yağmur suyu kanalına düştü. Ters dönen otomobilin sürücüsü ile araçta bulunan N.Ş. hafif yaralandı. Yaralılar, kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Bozüyük Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, hurdaya dönen otomobil ise çekici yardımıyla otoparka kaldırıldı.


Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.