Hurdaya dönen otomobilden sağ çıktı

Hurdaya dönen otomobilin sürücüsü ağır yaralandı.

Kaza, saat 16.15 sıralarında Orhangazi-Bursa karayolu Çeltikçi Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Orhangazi'nin tanınmış simalarından olan ve 2014 yerel seçimlerinde de Orhangazi'den bağımsız belediye başkan adayı olan Orhan Şener (51) yeni aldığı 77 AAN 931 plakalı otomobili ile Bursa istikametinden Orhangazi istikametine giderken araç aniden stop ederek yol ortasında durdu. Bu esnada aynı yöne gitmekte olan Erdoğan D. (49) idaresindeki 34 PL 3427 plakalı tır, duramayarak otomobile çarptı. Kazada Orhan Şener'in kullandığı otomobil hurda yığınına dönerken, Şener ağır yaralandı. Yaralanan Şener, 112 Acil Servis ambulansı ile Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza ile ilgili jandarma ekipleri inceleme başlattı.