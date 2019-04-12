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Hurdaya dönen otomobilden sağ çıktılar

BURSA (İHA) – Bursa’da bir otomobil kontrolden çıkarak dereye uç tu.

BURSA (İHA) – Bursa'da bir otomobil kontrolden çıkarak dereye uç tu. Aracın hurdaya döndüğü kazara 2 kişi yaralandı.


Edinilen bilgilere göre kaza, Bursa-Ankara yolu Kınık mevkiinde meydana geldi. Ankara istikametinden İnegöl'e seyir halinde olan Seyit Ö. idaresindeki 06 ED 3944 plakalı otomobil, yağışlı olan yolda kontrolden çıktı. Savrulan otomobil taklalar atarak yol kenarındaki bariyerleri aşıp dereye uçtu. Otomobilin hurdaya döndüğü kazada sürücüsü ile yanında bulunan Ercan Ö. yaralandı. Yaralılar haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kaza yapanların Bursa'daki bir yakınlarının düğününe gitmek için Ankara'dan yola çıktıkları öğrenildi.


Öte yandan kaza sonrası hurdaya dönen otomobil ise çekici yardımıyla kaza yerinden kaldırılarak otoparka çekildi. Kazayla ilgili soruşturma ise sürdürülüyor.

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