Hurdaya dönen otomobilden sağ çıktılar

Bursa'da traktörün römorkuna çarpan otomobildeki 2 kişi, hurdaya dönen otomobilden sağ çıktı.

Kaza, Bursa'nın Kestel ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yusuf T. idaresindeki 16 ALV 031 plakalı araç, İnegöl'den Bursa istikametine giderken Kestel lambalarında karşıya geçmeye çalışan Kemal E. kullandığı 16 AEC 36 plakalı traktörün römorkuna çarptı. Çarpmanın sonucu, otomobil hurda yığınına döndü. Otomobilin sürücüsü Yusuf T. ve yanındaki arkadaşı yaralandı. İlk müdahaleleri 112 Acil Servis ekipleri tarafından olay yerinde yapılan yaralılar daha sonra Şevket Yılmaz Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.