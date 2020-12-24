Hurdaya dönen otomobilden yaralı kurtuldu

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde kontrolden çıkan otomobil zeytinliğe uçtu. Hurdaya dönen otomobilin sürücüsü kazadan yaralı olarak kurtuldu.

Kaza saat 11.00 sıralarında , Üreğil kavşağı yakınlarında meydana geldi. Sami Atar (35) idaresindeki 54 ABF 173 plakalı otomobil, İznik'ten Orhangazi istikametine doğru seyir halindeyken, henüz belirlenemeyen bir sebeple kontrolden çıkarak zeytinliğe uçtu. Zeytin ağaçlarına çarpan ve yaklaşık 50 metre sürüklenen otomobil hurdaya döndü. Kazayı fark eden vatandaşların haber vermesi ile olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Araçtan yaralı olarak çıkarılan otomobil sürücüsü Sami Atar ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Otomobil ise jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından çekici ile zeytinlikten çıkarıldı.