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Hürriyet Spor yeni sezon için iddialı transferler yaptı

Bursa amatör kulüplerinden Hürriyet Spor’un önceki yıl Türkiye Şampiyonu olan U19 takımı, yeni sezon için iddialı transferler yaptı.

Bursa amatör kulüplerinden Hürriyet Spor'un önceki yıl Türkiye Şampiyonu olan U19 takımı, yeni sezon için iddialı transferler yaptı.


Başarısında büyük emeği olan Teknik Direktör Yılmaz Ayten ile yeniden anlaşan Hürriyet Spor, yaptığı futbolcu transferleri ile yeni sezona hazır hâle geldi. Hürriyet Spor Başkanı Mümin Akgün, 2019- 2020 sezonunda hedeflerinin, Türkiye şampiyonluğu olduğunu söyledi. Başkan Mümin Akgün, Demirtaş Spordan Melih Kayacan, Erdemli Spordan Umut Doğdu ve Kubilay Turhan, Tuna Gençlik Spordan Yunus Emre Can, Arabayatağı Spordan Halil Kahraman, Orhaneli Spordan Abdullah Oruç ve Resul Kazanç, Yiğitler Spordan Mesut Altun ve İbrahim Taşdemir'i renklerine bağladıklarını söyledi.


Sporun fert ve toplum üzerinde olumlu etkileri olduğuna vurgu yapan Başkan Mümin Akgün, “Gençlerimizin zamanlarını verimli geçirmelerine imkan sağlamamız gerekiyor. Günümüzde gençler arasında artan madde bağımlığı meselesi hepimizi tedirgin ediyor. Bunu aşmak için gençlerimizi spora yönetmeliyiz. Amatör spor kulüplerinin daha çok desteklenmesi gençlerimizin topluma faydalı fertler olarak yetişmesine imkan sağlayacaktır” diye konuştu.

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