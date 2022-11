Husumetlileri tarafından tarafından iş yerinde bıçaklandı

Bursa'da market işleten kişi, husumetli olduğu 2 şüpheli tarafından iş yerinde önce darp edildi ardından göğsünden bıçakladı. Hastanede tedavi altına alınan şahsın durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis olayla ilgili tahkikat başlattı.

Olay, saat 02.00 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi, Hacıseyfettin Mahallesi üzerinde bulunan bir markette meydana geldi. İddiaya göre, market işleten Semih C., dükkanını kapatmak için hazırlık yaparken aralarında husumet bulunan B.E. ile karşılaştı. Çıkan sözlü tartışma sonucu çevredekilerin araya girmesiyle uzaklaştırılan B.E. bir süre sonra arkadaşıyla tekrar geldi. Semih C. ile sözlü tartışma yaşayan B.E., arkadaşıyla birlikte dükkan sahibini önce darp etti ardından iki bıçak darbesiyle göğsünden bıçakladı. Yaralı adamı gören çevredekiler durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve gece bekçileri ilk müdahalede bulundukları Semih C.'yi sağlık ekiplerine teslim ettiler. Sağlık ekiplerince olay yerinde müdahalesi yapılan Semih C. Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Öte yandan, Semih C.'nin durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis olayla ilgili olay yerinden kaçan 2 şüpheli için tahkikat başlattı.