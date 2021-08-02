Husumetlilerinin kurşun yağdırdığı şahıs hastanede hayatını kaybetti

Bursa'da 2 kişi, aralarında husumet bulunan şahsı iş yerinde kurşun yağmuruna tutarak öldürdü.

Olay, merkez Yıldırım ilçesi Degirmenlikizik Mahallesi'nde akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, B.Y. ve S.Y., aralarında husumet bulunan Yasin Dere'nin iş yerine geldi. Otomobilden inen B.Y. ile S.Y, iş yerine girip Yasin Dere'ye ateş açtı. Göğsünden vurulan Yasin Dere kanlar içerisinde yere yığılırken, 2 şüpheli olay yerinden kaçtı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Dere, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Acı haberi alan Dere'nin yakınları olay yerinde sinir krizi geçirdi.

Polis, şüphelileri yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.