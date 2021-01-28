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Husumetline kurşun yağdırdı, manavda alışveriş yapan kadını yaraladı

Bursa’da bir kişi husumetli olduğu kişiye sokak üzerinde kurşun yağdırdı.

Bursa'da bir kişi husumetli olduğu kişiye sokak üzerinde kurşun yağdırdı. Şüphelinin tabancasından çıkan kurşunlar, husumetli olduğu kişiye ve sokak üzerindeki manavdan alışveriş yapan kadına isabet etti.



Olay, Bursa'nın Kestel ilçesi Namık Kemal Caddesi'nde akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yakup A. aralarında husumet bulunan İsmail A.'nın elektrikçi dükkanının önüne geldi. Burada belindeki tabancasını çıkaran Yakup A., dükkanın önüne çıkan İsmail A.'ya kurşun yağdırdı. İsmail A., bacağından ve karnından yaralanırken, bu sırada sokaktaki manavda alışveriş yapan Meral A. bacağından yaralandı. Şüpheli İsmail A., olay yerinden geçen servis minibüsüne binerek kaçtı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı İsmail A. ile Meral A., olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Kestel Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Şüpheli Yakup A.'nın silahından çıkan kurşunlar, park halindeki bir otomobile de isabet etti. Polis ekipleri, şüpheli Yakup A.'yı yakalamak için geniş çaplı soruşturma başlattı. Öte yandan yaşanan olay ve kovalamaca anı güvenlik kameralarına yansıdı.

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