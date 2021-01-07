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Husûmetlisini aracına bindiği sırada kurşun yağmuruna tuttu

Bursa’da bir kişi, husûmetli olduğu şahsı aracına bindiği sırada kurşun yağmuruna tuttu.

Bursa'da bir kişi, husûmetli olduğu şahsı aracına bindiği sırada kurşun yağmuruna tuttu. O ânlar kameralara yansıdı.


Olay, öğle saatlerinde Yeşil semtinde meydana geldi. İddiaya göre, 33 yaşındaki Murat S, aracına binip gideceği sırada husûmetlisi olduğu öğrenilen henüz kimliği belirlenemeyen bir kişi tarafından aracında 3 el ateş edilerek vuruldu. Olay sonrası bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı Murat S.'nin üç kurşunla kolundan yaralandığı ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis kaçan şüpheliyi arıyor.


Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, Murat zs.'nin aracına binip hareket ettiği sırada başı şapkayla kapalı birinin arkadan gelerek ateş ettiği ve sonra kaçtığı görüldü.

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