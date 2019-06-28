Huzurevi sakinleri piknikte stres attı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde huzurevi sakinleri piknikte buluştu.

İnegöl Belediyesi Huzurevi Müdürlüğünde kalan yaşlılar için her yıl kurum içerisinde konserler, yaşlılar haftası etkinlikleri, mevlitler düzenlenirken, kurum dışında deniz ve piknik, kahvaltı ve yemek organizasyonları gerçekleştirilmeye devam ediyor. Huzurevi Müdürlüğü tarafından son olarak kurum içinde kalan 32'si erkek 6'sı kadın toplam 38 huzurevi sakininin katıldığı gezi ve piknik düzenlendi. Erkekler denize götürülürken, kadınlar ise İnegöl Belediyesi Doğa Sporları ve Turizm Merkezinde ağırlandı.

Huzurevinin erkek sakinleri yeşilin ve mavinin buluştuğu sahilde gün boyu keyifli vakit geçirirken, denizin de tadını çıkarmayı ihmal etmediler. Yaşadıkları bu güzel günü fotoğraf çekerek hatıralarına ekleyen huzurevi sakinleri, çok güzel bir gün geçirdiklerini belirttiler. Kadınlar ise İnegöl Belediyesi Doğa Sporları ve Turizm Merkezi (DOSTUM) görevlileri tarafından yeşilin hakim olduğu Yenice Gölü'nün yanı başında bulunan DOSTUM bungalov konaklama bölümünde hazırlanan mesîre alanında ağırlandı. Sohbet ederken aynı zamanda çaylarını yudumlamanın keyfini yaşayan huzurevi sakinleri, doğanın, güneşin ve temiz havanın da tadını çıkardılar.