İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Huzurevi'nde anlamlı iftar

Bursa Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Şube Müdürlüğü tarafından organize edilen iftar programı Huzurevi sakinleri ile gençleri bir araya getirdi.


Büyükşehir Belediyesi Huzurevi'nde düzenlenen iftarda Sivil Yaşam Derneği ve Genç Kızılay Nilüfer Topluluğu üyesi gençler, huzurevi sakinleriyle buluştu. Gençlik ve Spor Şube Müdürlüğü'nün koordinasyonunda düzenlenen programa Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Halide Serpil Şahin, Büyükşehir Belediye Meclis Üyeleri Arif Bayrak, Mustafa Kargılı, Hasan Turan ve Huzurevi Şube Müdürü Hüseyin Toprak da katıldı. Ziyarette bir de sürpriz yapan gençler, huzurevinin en yaşlı sakinleri olan Cemal amca ve Belma teyzenin gençlik yıllarında çekilmiş fotoğraflarını çerçeveletip onlara hediye etti. Zaman zaman duygusal anların yaşandığı ziyarette, huzurevi sakinleri ile gençler arasında keyifli bir sohbet gerçekleşti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.