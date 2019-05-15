Huzurevi'nde anlamlı iftar

Büyükşehir Belediyesi Huzurevi'nde düzenlenen iftarda Sivil Yaşam Derneği ve Genç Kızılay Nilüfer Topluluğu üyesi gençler, huzurevi sakinleriyle buluştu. Gençlik ve Spor Şube Müdürlüğü'nün koordinasyonunda düzenlenen programa Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Halide Serpil Şahin, Büyükşehir Belediye Meclis Üyeleri Arif Bayrak, Mustafa Kargılı, Hasan Turan ve Huzurevi Şube Müdürü Hüseyin Toprak da katıldı. Ziyarette bir de sürpriz yapan gençler, huzurevinin en yaşlı sakinleri olan Cemal amca ve Belma teyzenin gençlik yıllarında çekilmiş fotoğraflarını çerçeveletip onlara hediye etti. Zaman zaman duygusal anların yaşandığı ziyarette, huzurevi sakinleri ile gençler arasında keyifli bir sohbet gerçekleşti.