Huzurevinde umre heyecanı

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin huzurevi sakinlerini umreye gönderme etkinliği bu yıl 7'nci kez hayata geçiriliyor. Bu yıl da 8 huzurevi sakini ve 2 personel, Büyükşehir Belediyesi tarafından umreye gönderiliyor. Bunun yanında Huzurevi Şube Müdürlüğü bünyesinde çalışan personel ve yakınlarından oluşan 20 kişi de kendi imkanlarıyla huzurevi sakinleriyle birlikte umreye girecek. Huzurevi sakinlerinin umreye gidecek olması dolayısıyla cemiyet düzenlendi. Huzurevi sakinlerinin tam kadro katıldığı cemiyette Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da eşi Sevinç Aktaş ile yaşlıların umre sevincine ortak oldu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, umreye gidecek huzurevi sakinlerine hayırlı yolculuklar diledi. Bu organizasyonun 7'inci kez düzenlendiğini ve 8 huzurevi sakini ile 2 personelin Büyükşehir Belediyesi tarafından umreye gönderildiğini hatırlatan Başkan Aktaş, “Bunun yanında kendi imkânlarıyla da çalışan ve yakınlarından oluşan 20 kişilik grup olmak kaydıyla 30 kişiyle bu organizasyon yapılıyor. Nasip olursa 22 Aralık'ta gidip, 5 Ocakta dönecekler. Burası aslında çok geniş bir aile. Burada 240 sakinimiz var. Allah'a hamdolsun devletimizin, belediyemizin gücünü burada çok net bir şekilde görüyoruz. Ben hizmet eden her bir arkadaşımıza, kardeşimize çok teşekkür ediyorum. Belediyenin farklı farklı birimleri var. Kanalizasyonda da suda da çalışanlar var. Üst yapıda, sosyal, kültürel, sportif faaliyetlerde de çalışanlar var. Ama bana göre siz belediyenin en güzel hizmetlerinin yapıldığı, en samimi hizmetlerin ortaya konduğu bir birimde çalışıyorsunuz. İlerleyen yaşlarında, en güzel, en dinlenecek yıllarında huzurevi sakinlerimize destek vermeye çalışıyoruz. Ola ki eksiğimiz aksağımız varsa haklarınızı helâl edin lütfen. Ama biz her gün daha iyi nasıl olabilir diye kendi içimizde düşünüyoruz, tartışıyoruz. Temennim o ki Allah ömür verdiyse ileriki yıllarda güzel bir kompleks de yapmak istiyorum. Belediyenin öyle birimleri var ki sabah 8'de başlıyor, aksam 5'te kapı kapanıyor. Ama burası 7/24 hizmet veriyor. Biz sürekli buradayız, ekiplerimiz devamlı burada. Dolayısıyla bu hizmetin çok anlamlı ve değerli olduğunu özellikle ifade etmek istiyorum” diye konuştu.

Başkan Aktaş, koronun seslendiği ilahilere de eşlik etti.